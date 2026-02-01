Danse Dancefloor Canes Venatici dj set aka Jonathan Seilman Mille Plateaux CCN La Rochelle La Rochelle
Danse Dancefloor Canes Venatici dj set aka Jonathan Seilman Mille Plateaux CCN La Rochelle La Rochelle jeudi 26 février 2026.
Danse Dancefloor Canes Venatici dj set aka Jonathan Seilman
Mille Plateaux CCN La Rochelle 14 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:30:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Une fois par trimestre, ambiancée par un dj, la Chapelle Fromentin devient un dancefloor !
.
Mille Plateaux CCN La Rochelle 14 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Once a quarter, the Chapelle Fromentin is transformed into a dancefloor by a DJ!
L’événement Danse Dancefloor Canes Venatici dj set aka Jonathan Seilman La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-10 par Nous La Rochelle