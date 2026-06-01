Danse, danse, danse 3, Verger des gorges, Ollioules

Danse, danse, danse 3 Samedi 6 juin, 16h30 Verger des gorges Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Danse, danse, danse 3

Spectacle vivant : Performance, danse, déambulation & musique

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS fête ses 30 ans

Danse, danse, danse établit une réciprocité, une conversation entre un geste architectural, un lieu patrimonial, une dimension paysagère singulière et un geste dansé, situé. Le lieu, le moment, la saison sont des éléments générateurs de l’écriture chorégraphique. Ici, la danse parfois improvisée se compose et s’affine en temps réel. Elle se lie à sa topographie et s’inspire du milieu dans lequel elle évolue. En captant et s’orientant au passage de micro évènements qui vont vibrer la trame du temps et de l’espace, elle s’enveloppe dans la lumière naturelle, s’assouplit et voyage dans les ondes paysagères. La musique soutient ce dialogue et s’accorde aux mouvements dansés.

Création originale, ce nouvel opus de Danse, danse, danse succède et complète deux « site-specific » (terminologie anglophone plus précise que in situ) qui se sont déroulés sur la commune d’Ollioules au château féodal et au moulin de Palisson. Celui-ci sera au Verger des gorges d’Ollioules, nouvel espace aménagé et végétalisé à l’entrée des Gorges, s’engageant vers de très beaux sentiers…

16h30

17h30 : moment convivial & rafraîchissements offerts

Verger des Gorges, 1510 Route des Gorges

️ Gratuit, sans réservation

Cie Kubilaï Khan investigations

Parking limité : Privilégiez le co-voiturage

Verger des gorges 1510 route des gorges 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ollioules.fr Accès réservé à des prestataires

Danse, danse, danse 3

©Marie Eve Heer