Danse de bal 1900 en costume d’époque Kiosque Bosc Montpellier

Danse de bal 1900 en costume d’époque Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h30 Kiosque Bosc Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T15:30:00+

Invitation à la danse

Revivez l’ambiance des bals du début du XXe siècle à travers des chorégraphies en costume de jour d’époque.

Certaines musiques d’Auguste Bosc seront mises en valeur, recréant l’élégance et la convivialité des danses de bal d’autrefois.

Kiosque Bosc Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Ancienne scène emblématique de l’Esplanade, le Kiosque Bosc de l’architecte Elie Marcel Bernard a été restauré dans l’esprit de sa conception d’origine dans les années 1920.

© Magdanses