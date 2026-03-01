Danse de couple et dîner Restaurant Le Homard Bleu Le Tréport
Danse de couple et dîner Restaurant Le Homard Bleu Le Tréport jeudi 19 mars 2026.
Danse de couple et dîner
Restaurant Le Homard Bleu 45 Quai François 1er Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Danse de couple et dîner au restaurant le Homard Bleu. Au programme, 1h de danse de couple avec Aude Massuyes, professeur de danse, suivi d’un dîner convivial. 40€ par personne. Nombre de places limité. .
Restaurant Le Homard Bleu 45 Quai François 1er Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 15 89
