Danse de l’être Pontarlier
Danse de l’être Pontarlier dimanche 16 novembre 2025.
Danse de l’être
Maison des associations Pontarlier Doubs
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16 16:30:00
2025-11-16
Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.
La danse de l’être est une méthode créée par Fabienne Courmont, une danse d’énergie inspirée par la nature et ses éléments…des racines au déploiement de l’être, expérimentons l’ancrage, le centrage afin de se reconnecter au corps, au vivant en soi…ouvert à tous! .
Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 89 42 64 majarrot.vds@gmail.com
