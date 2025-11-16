Danse de l’être Pontarlier

Danse de l’être

Maison des associations Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 16:30:00

2025-11-16

Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

La danse de l’être est une méthode créée par Fabienne Courmont, une danse d’énergie inspirée par la nature et ses éléments…des racines au déploiement de l’être, expérimentons l’ancrage, le centrage afin de se reconnecter au corps, au vivant en soi…ouvert à tous! .

Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 89 42 64 majarrot.vds@gmail.com

