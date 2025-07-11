Danse de rue Ce que le jour doit à la nuit

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Comme le jeune garçon, héros ordinaire du roman éponyme de Yasmina Khadra, balloté d’une famille à une autre, Hervé Koubi part en explorateur de sa propre histoire qui croise celle avec un grand H.

.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

Like the young boy, the ordinary hero of Yasmina Khadra?s novel of the same name, tossed from one family to another, Hervé Koubi sets out to explore his own history, which intersects with that of the story with a capital H .

German :

Wie der Junge, ein gewöhnlicher Held in Yasmina Khadras gleichnamigem Roman, der von einer Familie in die andere geworfen wird, begibt sich Hervé Koubi auf eine Entdeckungsreise durch seine eigene Geschichte, die sich mit der Geschichte mit einem großen H kreuzt.

Italiano :

Come il ragazzino, l’eroe ordinario dell’omonimo romanzo di Yasmina Khadra, spostato da una famiglia all’altra, Hervé Koubi parte alla scoperta della propria storia, che si interseca con quella con la H maiuscola.

Espanol :

Como el niño, héroe ordinario de la novela homónima de Yasmina Khadra, desplazado de una familia a otra, Hervé Koubi se lanza a explorar su propia historia, que se cruza con la de la H mayúscula.

L’événement Danse de rue Ce que le jour doit à la nuit Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc