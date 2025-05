Danse dedans et dehors espace urbain et nature – Cie Sème – Esplanade des Traceurs de coques Nantes, 7 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 14:00 – 18:00

Gratuit : non

Le samedi et le dimanche, pour danser dans trois lieux (Parc et port de Trentemoult, esplanades et calle des machines de l’ile de Nantes, parc bord de sèvres) et explorer les univers qui s’en dégagent.Exploration autour de :Comment la DANSE, et ici la danse contemporaine, l’improvisation, les processus de recherche et de conscience par le mouvement et le contact improvisation, participent à l’expression d’une conscience pour l’écologie environnementale et humaine. Se nourrir des directions, des sensations, des formes, des lignes de forces, de la poésie et des dynamiques de l’endroit choisi, pour créer des danses individuelles et collectives. Ressentir l’environnement comme un partenaire, un donneur d’inspiration et de contraintes pour se laisser porter vers une danse créative sensible, et libératrice.

Esplanade des Traceurs de coques Île de Nantes Nantes 44200