Danse des Années folles Médiathèque Leïla Slimani Bourges

Danse des Années folles Médiathèque Leïla Slimani Bourges samedi 4 octobre 2025.

Danse des Années folles Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Leïla Slimani Cher

Ouvert aux adultes et ados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Initiez-vous au charleston avec la compagnie Dancing Queen !

Apprenez les pas de base dans une ambiance conviviale, puis participez à une démonstration avec le public pour montrer vos talents.

Rires, danse et bonne humeur garantis pour petits et grands !

Médiathèque Leïla Slimani Boulevard Lamarck, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33248232250 https://bibliotheques.ville-bourges.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-bourges.fr/bibliotheques-bourges.aspx »}, {« type »: « phone », « value »: « 0248232250 »}] Depuis décembre 1994, la médiathèque Leïla Slimani, résolument contemporaine dans son architecture, met à votre disposition plus de 300 000 documents pour vos loisirs ou votre information.

Vous pouvez lire votre journal préféré, emprunter livres, polars , BD, CD, DVD…, profiter des animations (contes, conférences, projections…), surfer sur internet, jouer à un jeu vidéo, réviser ou préparer un exposé, organiser une réunion de travail,…

La médiathèque propose un espace numérique au 2e étage.

Un espace détente avec distributeurs de boisson vous accueille au rez-de-chaussée.

Initiez-vous au charleston avec la compagnie Dancing Queen !

@ Inconnu