DANSE & DETOX Manoir en Agenais Puch-d’Agenais
DANSE & DETOX Manoir en Agenais Puch-d’Agenais samedi 11 octobre 2025.
DANSE & DETOX
Manoir en Agenais ECRIN DES SENS Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Entre 9h et 17h des ateliers danse et détox pour
– Relâcher les tensions accumulées => Le mouvement libère.
Retrouver du plaisir à bouger et à habiter votre corps => La danse vous permet de secréter des endorphines.
Exprimer et voir ce qui est bloqué, sans mots,
dans la douceur et la bienveillance => Votre corps a son propre langage et n’attend que vous pour s’exprimer.
Comprendre les bases d’une détox naturelle, douce et efficace => Votre corps, vos cellules ont besoin de respirer, de s’alléger pour retrouver de l’espace.
Apaiser votre digestion et booster votre énergie => Le foie est l’acteur principal d’une détox et a besoin de nutriments spécifiques pour réussir sa mission.
Identifier quels aliments et habitudes favorisent votre bien-être global => La façon dont vous mangez détermine la façon dont vous pensez.
13h Déjeuner détox
19h30 Dîner .
Manoir en Agenais ECRIN DES SENS Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 99 58 70
English : DANSE & DETOX
German : DANSE & DETOX
Italiano :
Espanol : DANSE & DETOX
L’événement DANSE & DETOX Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas