DANSE & DETOX Manoir en Agenais Puch-d’Agenais

DANSE & DETOX Manoir en Agenais Puch-d’Agenais samedi 11 octobre 2025.

DANSE & DETOX

Manoir en Agenais ECRIN DES SENS Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Entre 9h et 17h des ateliers danse et détox pour

– Relâcher les tensions accumulées => Le mouvement libère.

Retrouver du plaisir à bouger et à habiter votre corps => La danse vous permet de secréter des endorphines.

Exprimer et voir ce qui est bloqué, sans mots,

dans la douceur et la bienveillance => Votre corps a son propre langage et n’attend que vous pour s’exprimer.

Comprendre les bases d’une détox naturelle, douce et efficace => Votre corps, vos cellules ont besoin de respirer, de s’alléger pour retrouver de l’espace.

Apaiser votre digestion et booster votre énergie => Le foie est l’acteur principal d’une détox et a besoin de nutriments spécifiques pour réussir sa mission.

Identifier quels aliments et habitudes favorisent votre bien-être global => La façon dont vous mangez détermine la façon dont vous pensez.

13h Déjeuner détox

19h30 Dîner .

Manoir en Agenais ECRIN DES SENS Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 99 58 70

English : DANSE & DETOX

German : DANSE & DETOX

Italiano :

Espanol : DANSE & DETOX

L’événement DANSE & DETOX Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas