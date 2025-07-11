Danse Diptych Le Volcan Le Havre

Danse Diptych

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

The missing door et The lost room

Peeping Tom

À la tête de la compagnie belge Peeping Tom, Gabriela Carrizo et Franck Chartier n’ont pas leur pareil pour inscrire leurs chorégraphies dans des écrins de théâtre et les corps dans des scénographies énigmatiques et feutrées, dont le réalisme des détails est à la mesure de l’étrangeté qui s’en dégage. Ils ont inventé un univers onirique reconnaissable entre mille, porté par des danseurs et danseuses investis jusqu’à la racine des cheveux. Avec ce diptyque à l’atmosphère de conte effrayant, on pénètre les pièces d’un appartement mystérieux dont le mobilier semble animé et les humains qui le peuplent mus par des forces obscures. Les mouvements sont amples, la gestuelle désaxe la verticalité, l’ambiance est sombre et inquiétante. Dans ce huis-clos cinématographique qui nous emmène petit à petit vers d’autres horizons, les portes semblent piégées et chaque lieu hanté. Entre danse, acrobatie, mime et théâtre, les interprètes font preuve d’une souplesse et d’une virtuosité fascinantes.

Dans le cadre du festival Déviations

À partir de 14 ans Durée 1h20

Inscription obligatoire .

English : Danse Diptych

