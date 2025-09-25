Danse du Dragon et Yin Yoga Salle des fêtes Agnac

Danse du Dragon et Yin Yoga

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

plein tarif

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Venez nombreux assister à l’atelier Danse du dragon et yin yoga proposé par l’association H au Carré. En fin de séance, dégustation en conscience d’aliments et boissons enrichis de vibrations.

+33 6 63 11 78 57

English : Danse du Dragon et Yin Yoga

Come one, come all to the Dragon Dance and Yin Yoga workshop offered by the association H au Carré. At the end of the session, enjoy a conscious tasting of vibration-enriched foods and beverages.

German : Danse du Dragon et Yin Yoga

Kommen Sie zahlreich zum Workshop Drachentanz und Yin-Yoga, der von der Vereinigung H au Carré angeboten wird. Am Ende der Sitzung: bewusste Verkostung von mit Schwingungen angereicherten Speisen und Getränken.

Italiano :

Venite tutti alla Danza del Drago e al workshop di Yin Yoga organizzato dall’associazione H au Carré. Al termine della sessione, degustazione consapevole di cibi e bevande arricchiti dalle vibrazioni.

Espanol : Danse du Dragon et Yin Yoga

Vengan todos al taller de Danza del Dragón y Yin Yoga organizado por la asociación H au Carré. Al final de la sesión, disfrute de una degustación consciente de alimentos y bebidas enriquecidos con vibraciones.

L’événement Danse du Dragon et Yin Yoga Agnac a été mis à jour le 2025-09-23 par OT du Pays de Lauzun