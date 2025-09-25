Danse du Dragon et Yin Yoga Salle des fêtes Agnac
Danse du Dragon et Yin Yoga Salle des fêtes Agnac jeudi 19 mars 2026.
Danse du Dragon et Yin Yoga
Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Venez nombreux assister à l’atelier Danse du dragon et yin yoga proposé par l’association H au Carré. En fin de séance, dégustation en conscience d’aliments et boissons enrichis de vibrations.
Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 78 57
English : Danse du Dragon et Yin Yoga
Come one, come all to the Dragon Dance and Yin Yoga workshop offered by the association H au Carré. At the end of the session, enjoy a conscious tasting of vibration-enriched foods and beverages.
German : Danse du Dragon et Yin Yoga
Kommen Sie zahlreich zum Workshop Drachentanz und Yin-Yoga, der von der Vereinigung H au Carré angeboten wird. Am Ende der Sitzung: bewusste Verkostung von mit Schwingungen angereicherten Speisen und Getränken.
Italiano :
Venite tutti alla Danza del Drago e al workshop di Yin Yoga organizzato dall’associazione H au Carré. Al termine della sessione, degustazione consapevole di cibi e bevande arricchiti dalle vibrazioni.
Espanol : Danse du Dragon et Yin Yoga
Vengan todos al taller de Danza del Dragón y Yin Yoga organizado por la asociación H au Carré. Al final de la sesión, disfrute de una degustación consciente de alimentos y bebidas enriquecidos con vibraciones.
