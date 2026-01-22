Danse Ecran Somnambule Metz

Danse Ecran Somnambule

Par Latifa Laâbissi, chorégraphe et danseuse

Latifa Laâbissi revisite La danse de la sorcière de Mary Wigman, transformant ce solo d’ expression en une expérience étirée et hypnotique. Elle ralentit, distord et dilate la danse originelle, inspirée par les figures de la sorcière et de la prêtresse chères à Wigman.

Laâbissi crée avec Écran somnambule une œuvre où le corps devient mémoire et rituel, jouée ici en dialogue avec les environnements sculpturaux de Louise Nevelson.

By Latifa Laâbissi, choreographer and dancer

Latifa Laâbissi revisits Mary Wigman’s Witch’s Dance, transforming this solo of expression into a stretched, hypnotic experience. She slows down, distorts and dilates the original dance, inspired by Wigman’s beloved figures of the witch and the priestess.

With Écran somnambule, Laâbissi creates a work in which the body becomes memory and ritual, performed here in dialogue with Louise Nevelson’s sculptural environments.

