Danse en famille ! Atelier danse parent/enfant

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarifs valables pour un binôme 1 parent 1enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:45:00

fin : 2026-03-28 11:45:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-05-30

Partagez un moment complice et ludique en famille, à travers la danse, le jeu et l’exploration du mouvement !

+33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

Share a fun-filled moment with the whole family, through dance, games and the exploration of movement!

