Danse en famille ! Atelier danse parent/enfant Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive samedi 28 mars 2026.
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarifs valables pour un binôme 1 parent 1enfant
Début : 2026-03-28 09:45:00
fin : 2026-03-28 11:45:00
2026-03-28 2026-05-30
Partagez un moment complice et ludique en famille, à travers la danse, le jeu et l’exploration du mouvement !
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com
English :
Share a fun-filled moment with the whole family, through dance, games and the exploration of movement!
