Danse en ligne pour seniors Wasselonne
Danse en ligne pour seniors Wasselonne mercredi 7 janvier 2026.
Danse en ligne pour seniors
cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-07 15:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-03-04 2026-03-18
Danser tout en travaillant le rythme et la mémoire. .
cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 17 seniors@wasselonne.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Danse en ligne pour seniors Wasselonne a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble