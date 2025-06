Danse en ligne – Saint-Aquilin 27 août 2025 19:00

Dordogne

Danse en ligne Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 19:00:00

fin : 2025-08-27 21:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Danse en ligne tous niveaux, cours animé par Claude MARCQ.

19h-21h, salle des fêtes.

Cours gratuit, adhésion 2 €/pers.

Cercle des fées mères 06 75 26 51 98

Danse en ligne tous niveaux, cours animé par Claude MARCQ.

19h-21h, salle des fêtes.

Cours gratuit, adhésion 2 €/pers.

Cercle des fées mères 06 75 26 51 98 .

Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 26 51 98

English : Danse en ligne

Line dancing for all levels, led by Claude MARCQ.

7-9pm, salle des fêtes.

Free class, membership 2 ?/pers.

Cercle des fées mères 06 75 26 51 98

German : Danse en ligne

Line Dance alle Niveaus, Kurs geleitet von Claude MARCQ.

19:00-21:00 Uhr, Festsaal.

Kostenloser Kurs, Mitgliedschaft 2 ?/Pers.

Cercle des fées mères 06 75 26 51 98

Italiano :

Ballo di linea per tutti i livelli, condotto da Claude MARCQ.

19.00-21.00, sala delle feste.

La lezione è gratuita, l’iscrizione è di 2 persone.

Cercle des fées mères 06 75 26 51 98

Espanol : Danse en ligne

Baile en línea para todos los niveles, dirigido por Claude MARCQ.

19.00-21.00 h, sala de fiestas.

Clase gratuita, abono 2€/pers.

Cercle des fées mères 06 75 26 51 98

L’événement Danse en ligne Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-06-13 par Vallée de l’Isle en Périgord