Danse en ligne, Salle Georges Brassens 104 avenue Anatole France Saint Médard en Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Danse en ligne Vendredi 20 mars, 18h30 Salle Georges Brassens 104 avenue Anatole France Saint Médard en Jalles Gironde

gratuit avant ouverture probable d’un atelier à la rentrée

Colette et Francis, passionnés de danse, proposent de vous faire découvrir la danse en ligne. C’est une danse collective en solo, avec des chorégraphies simples pour s’amuser ensemble, adaptées à tous les niveaux. Pas besoin de partenaire ni de tenue spéciale. La danse en ligne allie plaisir, mémoire et activité physique.

Salle Georges Brassens 104 avenue Anatole France Saint Médard en Jalles Gironde

