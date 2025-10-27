DANSE EN PARTAGE Maison du Peuple Saint-Claude

Participation 5€, 12 places, tenue confortable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T13:30 – 2025-10-27T16:30

Fin : 2025-10-29T13:30 – 2025-10-29T17:00

Pour les 7-12 ans avec la Cie Kif’Dance

Meriem Bouajaja et Mohamed Chniti proposent à 12 jeunes de prendre part à un atelier de recherche et de création chorégraphique autour de leur dernière création KHÔL, programmée le 10 octobre 2025 au Théâtre de la Maison du Peuple. Ensemble, ils aborderont les questions d’identité (individuelle et collective), de ressemblance, de mimétisme, de quête. Les matières corporelles traversées au cours de ces trois demi-journées seront présentées et partagées avec les familles lors d’un temps de restitution (mercredi 29 octobre à 16h30).

La compagnie KIF’DANCE propose régulièrement des ateliers de danse contemporaine. Ces ateliers mettent l’accent sur l’expression corporelle, la créativité et l’imagination, ainsi que sur le lien entre le rythme, le sport et la danse, à travers diverses techniques et méthodes développées par la compagnie. Tous leurs ateliers sont basés sur la pratique, ce qui permet aux participants de progresser de manière concrète et immersive. Les exercices proposés s’appuient sur des concepts théoriques simples favorisant ainsi une compréhension intuitive et une mise en application directe.

Maison du Peuple 12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 42 26 http://www.maisondupeuple.fr Héritière d'une utopie réalisée, l'association La fraternelle fait revivre depuis 1984 la Maison du Peuple de Saint-Claude. C'est aujourd'hui un espace culturel et artistique, lieu de mémoire, de diffusion et de création contemporaine implanté au coeur de la ville et du Haut-Jura.

Événement de C’est mon patrimoine 2025

© Cie Kif’Dance