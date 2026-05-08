Danse en Seine et le Paname Symphony Orchestra / SINGULIER·E MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris

Danse, Musique

Sous la Canopée des Halles, 40 danseur·euses de Danse en Seine et 60 musicien·nes du Paname Symphony Orchestra donnent vie à 8 tableaux immersifs, inspirés par Camille Saint-Saëns ou John Adams.

Cette création explore la relation entre l’individu et le groupe, entre puissance collective et éclats de singularité, une ode vibrante à la diversité et à la liberté.

Le Paname Symphony Orchestra : Né à Paris en 2018, le Paname Symphony Orchestra (PSO) est un orchestre symphonique réunissant une soixantaine de musicien·nes amateur·ices.

Le PSO s’est donné comme ambition de promouvoir la pratique en amateur et la musique d’ensemble, et de rendre la musique symphonique accessible au plus grand nombre à travers des projets originaux et mélangeant plusieurs disciplines artistiques.

Danse en Seine : Depuis 2010, la compagnie Danse en Seine réinvente au quotidien le concept de la danse en amateur. Danse en Seine réunit des amoureux·ses de la danse qui s’affranchissent de toutes les limites pour rêver et réaliser d’ambitieux projets artistiques et humanistes. Danse en Seine permet aux danseur·euses amateur·ices de se révéler à eux·elles-mêmes et aux autres, dans une exploration individuelle et collective de leur créativité et de leur sensibilité.

Avec le soutien de la MPAA

40 danseur·euses et 60 musicien·nes du donnent vie à 8 tableaux immersifs.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée 75001 Paris

https://www.instagram.com/panamesymphonyorchestra/



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