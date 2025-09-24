Danse Enfants-Parents Maison de quartier de Doulon Nantes

Danse Enfants-Parents Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 28 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:00 – 15:30

Gratuit : non de 18 à 24€ pour un duo; trio possible, inscription obligatoire Inscription par mail indispensabletarifs pour un atelier :adhérents : 18€ pour un duo (un enfant + un parent) + 9€ par personne supplémentairenon-adhérents : 24€ pour un duo (un enfant + un parent) + 12€ par personne supplémentaireadhésion : de 10 à 20€Forfait 8 ateliers : adhésion + 120€ En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 66

Ces ateliers sont de vrais beaux moments de danse, autant pour les novices que les plus aguerri·e·s. Si le vocabulaire est adapté pour la compréhension des plus jeunes, chacun·e est invité·e à embrasser pleinement la pratique.Des incontournables de la danse sont traversés – conscience corporelle, perception du rythme, investissement de l’espace, relation à l’autre – sans attentes performatives.Chaque atelier s’articule autour d’un univers poétique et sensoriel, dans un bain d’influences métissées.Les explorations, joyeuses et décomplexées, sont de précieux espaces d’expression, d’écoute et de partage. Témoignages: »J’y découvre des mouvements en jouant, entre calme et tonicité, cela me fait du bien. J’attends souvent l’atelier suivant avec impatience.” Mia, 10 ans“L’atelier parents-enfants est un rendez-vous que j’adore! Il me permet de m’offrir un moment authentique, simple et chaleureux avec ma fille tout en étant dans la liberté de mouvement. À travers cette parenthèse dansée, j’ai retrouvé des sensations de mouvements qui me donnent envie de recommencer.” Zoë, une maman

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44319

https://www.facebook.com/events/1642692442961075/1642692462961073/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D