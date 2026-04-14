Danse Enfants-Parents, Maison de Quartier de Doulon, Nantes

Danse Enfants-Parents Samedi 30 mai, 14h00 Maison de Quartier de Doulon Loire-Atlantique

de 18 à 24€ pour un duo; trio possible, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:30:00+02:00

Autant pour les novices que les plus aguerri·e·s, cet atelier vous invite au mouvement, dans l’écoute, l’expérimentation et la légèreté.

Nous traversons des incontournables de la danse – conscience corporelle, perception du rythme, investissement de l’espace, relation à l’autre – mais sans attentes performatives.

Chaque atelier s’articule autour d’un univers poétique et sensoriel, dans un bain d’influences métissées.

Les explorations, joyeuses et décomplexées, sont de précieux espaces d’expression, d’écoute et de partage.

Témoignages:

« J’y découvre des mouvements en jouant, entre calme et tonicité, cela me fait du bien. J’attends souvent l’atelier suivant avec impatience.” Mia, 10 ans

“L’atelier parents-enfants est un rendez-vous que j’adore! Il me permet de m’offrir un moment authentique, simple et chaleureux avec ma fille tout en étant dans la liberté de mouvement. À travers cette parenthèse dansée, j’ai retrouvé des sensations de mouvements qui me donnent envie de recommencer.” Zoë, une maman

Maison de Quartier de Doulon 1 rue de la Basse Chênaie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@depasse-et-denote.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/depasse-et-denote/evenements/atelier-danse-enfants-parents-30-05-26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/7wD74BFs0 »}]

Atelier de 1h30 pour les enfants à partir de 6 ans et un adulte apparenté; tous niveaux danse parents-enfants enfants-parents