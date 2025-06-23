Danse Entre-Temps Amiens

Danse Entre-Temps

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2026-03-04 19:30:00

fin : 2026-03-05

2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06

Philippe Decouflé — Cie DCA

L’art de la fugue

Et si la mémoire était une boîte à malices aux infinis tiroirs, qui révéleraient souvenirs enfouis, rythmes, rires et secrets partagés ? Philippe Decouflé, l’un des plus grands chorégraphes des quarante dernières années, maître de l’illusion et de la profusion, livre un fantastique hommage aux spectacles, et aux traces qu’ils laissent sur ceux qui les voient et ceux qui les font. Truffée de clins d’œil et brillamment populaire, cette ode au temps qui passe et qui marque le(s) pas, magnifiquement traversée par une compilation de tubes musicaux jouissifs, célèbre l’impatience des corps qui dansent, que ce soit devant la glace, sur scène ou en soirée, et qui défient la montre, le geste qui faiblit, la mémoire qui flanche et la mélancolie. On vous promet d’être debout, à la fin, vous aussi, les mains battantes et le cœur chavirant !

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H50

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Philippe Decouflé ? Cie DCA

The art of the fugue

What if memory were a box of tricks with infinite drawers, revealing buried memories, rhythms, laughter and shared secrets? Philippe Decouflé, one of the greatest choreographers of the last forty years, master of illusion and profusion, delivers a fantastic tribute to shows, and the traces they leave on those who see them and those who make them. Full of winks and brilliantly popular, this ode to the passage of time and the passing of time, beautifully interspersed with a compilation of delightful musical hits, celebrates the impatience of dancing bodies, whether in front of the mirror, on stage or in the evening, defying the clock, faltering gestures, fading memories and melancholy. We promise you’ll be on your feet by the end of the show, with your hands flapping and your heart pounding!

PRICE 3 8 TO 30?

DURATION 1H50

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Philippe Decouflé ? Cie DCA

Die Kunst der Fuge

Was wäre, wenn das Gedächtnis eine Trickkiste mit unendlich vielen Schubladen wäre, die vergrabene Erinnerungen, Rhythmen, Lachen und geteilte Geheimnisse enthüllen würden? Philippe Decouflé, einer der größten Choreografen der letzten vierzig Jahre, ein Meister der Illusion und der Fülle, liefert eine fantastische Hommage an die Aufführungen und die Spuren, die sie bei denen hinterlassen, die sie sehen und denen, die sie machen. Diese Ode an die Zeit, die vergeht und die Schritte macht, ist voller Augenzwinkern und brillant populär. Sie wird von einer Zusammenstellung vergnüglicher musikalischer Hits durchzogen und feiert die Ungeduld der tanzenden Körper, ob vor dem Spiegel, auf der Bühne oder am Abend, die der Uhr, der nachlassenden Geste, der schwindenden Erinnerung und der Melancholie trotzen. Wir versprechen Ihnen, dass auch Sie am Ende mit flatternden Händen und zitterndem Herzen dastehen werden!

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE 50 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Philippe Decouflé ? Cie DCA

L’arte della fuga

E se la memoria fosse una scatola di trucchi con infiniti cassetti, che rivela ricordi sepolti, ritmi, risate e segreti condivisi? Philippe Decouflé, uno dei più grandi coreografi degli ultimi quarant’anni, maestro dell’illusione e della profusione, offre un fantastico omaggio agli spettacoli e alle tracce che lasciano in chi li vede e in chi li esegue. Traboccante di ammiccamenti e brillantemente popolare, questa ode al tempo che passa e al tempo che passa, magnificamente intervallata da una compilation di deliziosi successi musicali, celebra l’impazienza dei corpi danzanti, davanti allo specchio, sul palcoscenico o la sera, sfidando l’orologio, i gesti vacillanti, i ricordi che svaniscono e la malinconia. Vi promettiamo che alla fine sarete in piedi, con le mani che svolazzano e il cuore che si rovescia!

PREZZO 3 DALLE 8 ALLE 30?

DURATA 1H50

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Philippe Decouflé ? Cie DCA

El arte de la fuga

¿Y si la memoria fuera una caja de trucos con infinitos cajones, que revelara recuerdos enterrados, ritmos, risas y secretos compartidos? Philippe Decouflé, uno de los más grandes coreógrafos de los últimos cuarenta años, maestro de la ilusión y la profusión, rinde un fantástico homenaje a los espectáculos y a las huellas que dejan en quienes los ven y en quienes los interpretan. Rebosante de guiños y brillantemente popular, esta oda al paso del tiempo y al tiempo que pasa, magníficamente intercalada con una recopilación de deliciosos éxitos musicales, celebra la impaciencia de los cuerpos que bailan, ya sea frente al espejo, en el escenario o por la noche, desafiando al reloj, a los gestos vacilantes, a los recuerdos que se desvanecen y a la melancolía. Le prometemos que al final estará de pie, con las manos agitadas y el corazón a mil por hora

PRECIO 3 DE 8 A 30?

DURACIÓN 1H50

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

