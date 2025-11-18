Danse et cirque Yé ! (L’eau !) Circus Baobab Chartres
Danse et cirque Yé ! (L’eau !) Circus Baobab Chartres mardi 18 novembre 2025.
Danse et cirque Yé ! (L’eau !) Circus Baobab
Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 9 – 9 – 31 EUR
Début : Mardi 2025-11-18 20:30:00
fin : 2025-11-18 22:00:00
2025-11-18
Circus Baobab mêle cirque africain et créations contemporaines pour explorer les défis environnementaux. Leurs acrobaties entre ciel et terre expriment la tension entre élan vital et chute, résistance et fragilité, trouvant dans la solidarité un appui face au vide.
À travers des pyramides humaines et des envols spectaculaires, ils symbolisent la lutte de l’homme contre la nature et l’urgence climatique. Leur spectacle Yé ! (L’eau !) appelle à imaginer collectivement un avenir respectueux de la planète et porteur d’espoir. Tout public. 9 .
Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr
English :
Circus Baobab blends African circus and contemporary creations to explore environmental challenges. Their acrobatics between sky and earth express the tension between vital momentum and downfall, resistance and fragility, finding support in solidarity in the face of emptiness.
German :
Circus Baobab vermischt afrikanischen Zirkus mit zeitgenössischen Kreationen, um die Herausforderungen der Umwelt zu erforschen. Ihre Akrobatik zwischen Himmel und Erde drückt die Spannung zwischen vitalem Elan und Absturz, Widerstand und Zerbrechlichkeit aus und findet in der Solidarität einen Halt
Italiano :
Il Circo Baobab fonde il circo africano e le creazioni contemporanee per esplorare le sfide ambientali. Le loro acrobazie tra cielo e terra esprimono la tensione tra slancio vitale e caduta, resistenza e fragilità, trovando sostegno nella solidarietà di fronte al vuoto.
Espanol :
Circus Baobab mezcla circo africano y creaciones contemporáneas para explorar los retos medioambientales. Sus acrobacias entre el cielo y la tierra expresan la tensión entre el impulso vital y la caída, la resistencia y la fragilidad, encontrando apoyo en la solidaridad frente al vacío.
