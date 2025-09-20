Danse et costume. Musée des tapisseries Aix-en-Provence

Danse et costume. Musée des tapisseries Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

Danse et costume. Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Musée des tapisseries Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Le costume fait partie intégrante de la scénographie d’une pièce chorégraphique. Selon les époques et les chorégraphes, il peut contribuer à la compréhension du récit, soutenir le propos mais aussi transformer la gestuelle du danseur et ouvrir de nouvelles possibilités de mouvement.

Le projet « danse et costume » est une collaboration entre élèves issus de deux lycées:

– Lycée Professionnel La Calade – Jane Vialle à Marseille – élèves préparant le diplôme de technicien des métiers du spectacle (DTSM) – option techniques de l’habillage. Accompagnés de leurs professeurs, les élèves ont imaginé et conçu des costumes sur mesure favorisant l’exploration d’une gestuelle nouvelle,

– Lycée Paul Cézanne d’Aix-en-Provence- élèves en terminale spécialité danse. Accompagnés par un artiste Aurélien Charrier du Ballet Preljocaj, et par leur enseignante, les élèves présentent une création chorégraphique d’une durée de 16 minutes. Le point de départ de cette création est le costume, comme partenaire du mouvement.

La proposition chorégraphique s’inscrit en écho à l’exposition du costumier Patrice Cauchetier au musée des tapisseries

Musée des tapisseries 28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488717415 https://www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

Le costume fait partie intégrante de la scénographie d’une pièce chorégraphique. Selon les époques et les chorégraphes, il peut contribuer à la compréhension du récit, soutenir le propos mais aussi …