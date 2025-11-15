Danse et lecture Médiathèque Luce Courville Nantes

Danse et lecture Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 5

Atelier danse par la compagnie La Douche du LézardAvant le spectacle Rouge à pois de la compagnie à 16h30, une expérience immersive et hybride pour découvrir l’univers d’un album jeunesse. Danser et lire pour le goût des mots, du mouvement et de la voix. L’enfant et son parent explorent le livre, le corps et les imaginaires en mouvement, pour vivre une expérience sensorielle et sensible et aborder le livre autrement.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/