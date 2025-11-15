Danse et lecture Médiathèque Luce Courville Nantes

Danse et lecture Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 15 novembre 2025.

Danse et lecture Samedi 15 novembre, 10h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T10:30:00 – 2025-11-15T11:30:00

Fin : 2025-11-15T10:30:00 – 2025-11-15T11:30:00

Atelier danse par la compagnie La Douche du Lézard

Avant le spectacle Rouge à pois de la compagnie à 16h30, une expérience immersive et hybride pour découvrir l’univers d’un album jeunesse. Danser et lire pour le goût des mots, du mouvement et de la voix. L’enfant et son parent explorent le livre, le corps et les imaginaires en mouvement, pour vivre une expérience sensorielle et sensible et aborder le livre autrement.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier danse par la compagnie La Douche du Lézard