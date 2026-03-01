Danse et mathématiques – Midi Campus TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 12:30 – 13:00

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Etudiant, Tout public

Restitution d’une expérience mêlant danse, mouvements et mathématiques !Portée par un chorégraphe, un mathématicien et 20 étudiant·es de licence 2 Sciences de Nantes Université, la performance aborde la thématique du transfert d’énergie et la notion de choc : conservation ou dissipation d’énergie dans un groupe, transfert d’énergie sans contact direct, propagation d’actions au sein d’un groupe…Le chorégraphe Antoine Arbeit crée la compagnie Ex Novo en 2028. En parallèle de ses activités de danseur interprète, il se forme à la notation Laban, système d’écriture du mouvement, pour nourrir ses recherches en danse. En 2021 et 2022, il crée les pièces Système et Variability qui explorent les mouvements mathématiques et magnétiques, la partition géométrique de l’écriture et de l’espace.Benoit Grebert est enseignant-chercheur en mathématiques, Membre du Laboration de Mathématiques Jean Leray, et enseigne à l’UFR Sciences et Techniques de Nantes Université.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/danse-et-mathemathiques/



