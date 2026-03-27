DANSE ET MUSIQUE DU MONDE VIENS DANSER

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Plongez dans l’ambiance chaleureuse des Caraïbes avec Occo Style et laissez-vous emporter par des rythmes qui sentent bon le soleil, la joie et la fête !

Salsa, Bachata, Zouk et bien d’autres saveurs musicales vous attendent pour danser ou apprendre à danser dans une ambiance conviviale et énergique.

Que vous soyez débutant ou roi du dancefloor, venez faire le plein d’énergie lors de cette initiation pensée pour toutes les générations. C’est l’occasion parfaite de se rassembler pour un voyage chaleureux à travers les cultures.

Seul, en famille ou entre amis, venez vibrer au rythme de la musique !

11h & 17h musique en déambulation

14h > 17h initiation de danse avec Occo style .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 00

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English :

Dive into the warmth of the Caribbean with Occo Style and let yourself be carried away by rhythms that smell of sun, joy and celebration!

L’événement DANSE ET MUSIQUE DU MONDE VIENS DANSER Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34