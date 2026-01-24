Danse et musique en famille rue du Tourondel Vigeois

Danse et musique en famille rue du Tourondel Vigeois samedi 21 février 2026.

Danse et musique en famille

rue du Tourondel Espace Familles Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Atelier Danse et musique en famille , parents-enfants de 2 à 4 ans.
Inscription obligatoire.
Gratuit.   .

rue du Tourondel Espace Familles Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 15 96  espacefamilles@paysduzerche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danse et musique en famille

L’événement Danse et musique en famille Vigeois a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze