Informations pratiques

Saint-Louis

Danse et musique Mussum

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Après le succès international de leur dernier spectacle Le Grand Bal , la Compagnie Dyptik signe une chorégraphie vibrante et sensorielle, à la croisée du hip-hop et des rituels mystiques du Maghreb. Sur une scène circulaire, six danseurs entrent en transe, portés par la pulsation profonde du taqbal, la voix du maalem Nabil Sansi et des textures électroniques. Mussum nous invite au cœur d’un rituel contemporain inspiré des traditions Gnawa !

Cie Dyptik

Chorégraphie Souhail Marchiche et Mehdi Meghari

Dès 12 ans

Durée 55 minutes .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Danse et musique Mussum Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue