Danse et musique On n’est pas des grenouilles Espace Benoîte Groult Quimperlé

Danse et musique On n’est pas des grenouilles

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

12 décembre 2025 19:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Compagnie Arcosm.

Le syndrome de la grenouille, c’est se laisser cuire à petit feu, sans réagir aux dangers subtils d’une situation qui se dérègle peu à peu. Sur scène, on questionne cette capacité d’adaptation en testant joyeusement ses limites saura-t-on donner le coup de patte salutaire pour une pas finir bouilli ?

Jeune public dès 6 ans. Durée 40 minutes.

Dans le cadre du festival Théâtre A tout âge. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

