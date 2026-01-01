Danse et musique orientale Trio Zarafa Salle Entre Fêtes Garchizy

Danse et musique orientale Trio Zarafa

Vendredi 23 janvier à 20h30 Danse et musique orientale avec Trio Zarafa à la Salle Entre-Fêtes de Garchizy.

Le service culturel de la mairie de Garchizy ouvre l’année 2026 avec une invitation au voyage et à la rencontre des cultures. Le Trio Zarafa propose un spectacle sensible et envoûtant, mêlant musique et danse orientales. Un premier rendez-vous culturel placé sous le signe de l’élégance, du partage et de l’évasion.

Présentation Plongez dans un voyage musical ensoleillé avec le Trio Zarafa à travers des mélodies inspirées de la riche mosaïque de la musique orientale. Des percussions vivifiantes (Derbouka, Daf et sagattes) au cœur vibrant du violon alto, des mélodies de la flûte traversière à l’oud enivrant, le tout teinté d’un chant enchanteur, Zarafa vous invite à ‘danser’ au rythme des traditions arabo-andalouses. Les arrangements, baignés d’un souffle nouveau, fusionnent héritage et innovation, faisant vibrer les cœurs au-delà des âges et des origines. Accompagné de sa danseuse, le Trio Zarafa vous propose un spectacle d’émotions pour un voyage inattendu.

Tarifs Adulte + de 16 ans 10 €* de 12 à 16 ans 5 € Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans.

*Inclus dans l’abonnement à la saison culturelle de Garchizy.

Préventes en mairie 03.86.58.86.31 .

Salle Entre Fêtes Route de Garchizy Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 contact@garchizy.fr

