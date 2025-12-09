Danse et musique Txiotxioka Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Danse et musique Txiotxioka Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 15 février 2026.
Spectacle el langue basque, inclusif en direction des malvoyants.
Txiotxioka est une invitation à se mettre en silence et à laisser l’état de contemplation s’ouvrir. Le corps se transforme alors en nid, laissant place au langage poétique du Haïku, qui, à son tour, redistribue le mouvement dansé et sa musicalité. Nous souhaitons travailler artistiquement à rendre cette proposition perceptible par un public malvoyant. .
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture.associations@senpere64.fr
