Danse et musique Txiotxioka Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse et musique Txiotxioka

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Spectacle el langue basque, inclusif en direction des malvoyants.

Txiotxioka est une invitation à se mettre en silence et à laisser l’état de contemplation s’ouvrir. Le corps se transforme alors en nid, laissant place au langage poétique du Haïku, qui, à son tour, redistribue le mouvement dansé et sa musicalité. Nous souhaitons travailler artistiquement à rendre cette proposition perceptible par un public malvoyant. .

