DANSE ET NATURE À LA TOMBÉE DU JOUR Parking de la Magnanerie de la Roque Molezon

Parking de la Magnanerie de la Roque D983 Molezon Lozère

Gratuit

Début : 2025-09-25 19:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

ENTOURS avec Lilas Nagoya et le Parc national des Cévennes, jeudi 25 septembre à 19h. A la croisée des chemins entre approche artistique et approche naturaliste. Rendez-vous au parking de la Magnanerie de la Roque, durée 4h.

Tout public à partir de 7 ans, prévoir pique-nique. Sur réservation .

Parking de la Magnanerie de la Roque D983 Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 73 98 80 96

ENTOURS with Lilas Nagoya and the Cévennes National Park: at the crossroads between artistic and naturalistic approaches. Duration: 4 hours. Booking essential.

ENTOURS mit Lilas Nagoya und dem Nationalpark Cevennen: am Scheideweg zwischen künstlerischem und naturalistischem Ansatz. Dauer: 4 Stunden. Mit Reservierung.

ENTOURS con Lilas Nagoya e il Parco Nazionale delle Cévennes: al crocevia tra approccio artistico e naturalistico. Durata: 4 ore. Prenotazione obbligatoria.

ENTOURS con Lilas Nagoya y el Parque Nacional de las Cevenas: en la encrucijada entre los enfoques artístico y naturalista. Duración: 4 horas. Imprescindible reservar.

