DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES POUR ENFANT Saint-Maixent-l’École

Découverte des culture d’Afrique de l’Ouest pour les enfants

14h30 à 15h30 percussions africaines avec Hervé (7 à 15 ans)

15h30 à 16h30 danse africaine avec Elise (7 à 15 ans)

16h30 à 17h30 danse africaine avec Elise (3 à 6 ans) .

19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com

