DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES POUR ENFANT Saint-Maixent-l’École

DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES POUR ENFANT
19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-04-04
Découverte des culture d’Afrique de l’Ouest pour les enfants
14h30 à 15h30 percussions africaines avec Hervé (7 à 15 ans)
15h30 à 16h30 danse africaine avec Elise (7 à 15 ans)
16h30 à 17h30 danse africaine avec Elise (3 à 6 ans) .
19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com
