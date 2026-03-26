Danse et relaxation Spot le 260

Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11

12 euros le stage de 3 séances

Activité pour les adultes

Ouvert à tous

Inscription obligatoire 12 .

Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22

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English :

L’événement Danse et relaxation Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)