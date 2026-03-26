Danse et relaxation Spot le 260 Millau

Danse et relaxation Spot le 260 Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau 2026-03-28

Danse et relaxation Spot le 260 Millau samedi 28 mars 2026.

Danse et relaxation Spot le 260

Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11

12 euros le stage de 3 séances
Activité pour les adultes
Ouvert à tous
Inscription obligatoire 12  .

Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22 

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English :

L’événement Danse et relaxation Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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