Danse et relaxation Spot le 260 Millau
Danse et relaxation Spot le 260 Millau samedi 28 mars 2026.
Danse et relaxation Spot le 260
Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11
12 euros le stage de 3 séances
Activité pour les adultes
Ouvert à tous
Inscription obligatoire 12 .
Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22
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English :
L’événement Danse et relaxation Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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