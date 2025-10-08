Danse et sport : un rendez-vous intergénérationnel Club seniors Lauriston Paris

Danse et sport : un rendez-vous intergénérationnel Club seniors Lauriston Paris mercredi 8 octobre 2025.

L’atelier Danse et sport intergénérationnel propose une expérience unique qui allie mouvement, énergie et lien social.

Au programme :

Des activités sportives accessibles à tous, adaptées aux différents âges et niveaux.

Des moments de danse collective, pour s'amuser et se dépenser en rythme.

Un espace de rencontre et de convivialité, favorisant l'échange entre générations.

Une belle occasion de renforcer la complicité entre jeunes et moins jeunes, tout en cultivant le plaisir de bouger ensemble.

Un moment de rencontre et de partage où toutes les générations se retrouvent autour d’activités physiques et dansantes, pour bouger ensemble dans la convivialité.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Lauriston

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Lauriston 78, rue Lauriston 75016 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris