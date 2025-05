Danse et théâtre Mille et une Vies – Nancy, 13 juin 2025 19:30, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Danse et théâtre Mille et une Vies 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-06-13 21:00:00

2025-06-13

Laissez-vous surprendre par les talents de jeunes artistes motivés. Chant, danse, théâtre, photos, vidéos… 1h30 de spectacle inspiré par le temps qui passe.

Les élèves des chorales des collèges Monod de Ludres, Chepfer de Villers-lès-Nancy et d’option musique du lycée Chopin de Nancy vous proposent un spectacle inspiré par l’écoulement du temps.

Au travers du chant, mais également de la danse, du théâtre et bien d’autres surprises, ils vous raconteront les souvenirs des mille et unes vies d’un personnage imaginaire, haut en couleurs.

Réservation en ligne.Tout public

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Let yourself be surprised by the talents of motivated young artists. Song, dance, theater, photos, videos… a 1h30 show inspired by the passage of time.

Students from the choirs of collèges Monod in Ludres, Chepfer in Villers-lès-Nancy and the music option at lycée Chopin in Nancy present a show inspired by the passage of time.

Through song, dance, theater and many other surprises, they will tell you the story of the thousand and one lives of a colorful imaginary character.

Book online.

German :

Lassen Sie sich von den Talenten junger, motivierter Künstler überraschen. Gesang, Tanz, Theater, Fotos, Videos… 1h30 Show, inspiriert von der Zeit, die vergeht.

Die Schüler der Chöre der Collèges Monod in Ludres, Chepfer in Villers-lès-Nancy und der Option Musique des Lycée Chopin in Nancy präsentieren Ihnen eine Aufführung, die vom Vergehen der Zeit inspiriert ist.

Durch Gesang, aber auch durch Tanz, Theater und viele andere Überraschungen erzählen sie Ihnen die Erinnerungen an die tausend und ein Leben einer imaginären, farbenfrohen Figur.

Online-Reservierung.

Italiano :

Lasciatevi sorprendere dal talento di giovani artisti motivati. Canto, danza, teatro, foto, video… uno spettacolo di 1h30 ispirato al tempo che passa.

Gli allievi dei cori dei collèges Monod di Ludres e Chepfer di Villers-lès-Nancy e dell’opzione musica del lycée Chopin di Nancy presentano uno spettacolo ispirato al tempo che passa.

Attraverso il canto, la danza, il teatro e molte altre sorprese, vi racconteranno la storia delle mille e una vita di un colorato personaggio immaginario.

Prenota online.

Espanol :

Déjese sorprender por el talento de jóvenes artistas motivados. Canto, baile, teatro, fotos, vídeos… un espectáculo de 1h30 inspirado en el paso del tiempo.

Los alumnos de los coros de los colegios Monod de Ludres y Chepfer de Villers-lès-Nancy, y de la opción de música del liceo Chopin de Nancy, presentan un espectáculo inspirado en el paso del tiempo.

A través del canto, la danza, el teatro y muchas otras sorpresas, le contarán la historia de las mil y una vidas de un pintoresco personaje imaginario.

Reserva en línea.

L’événement Danse et théâtre Mille et une Vies Nancy a été mis à jour le 2025-05-08 par DESTINATION NANCY