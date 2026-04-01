DANSE ET YOGA NIDRA Route de Saint Martory Aurignac
DANSE ET YOGA NIDRA Route de Saint Martory Aurignac jeudi 9 avril 2026.
Aurignac
DANSE ET YOGA NIDRA
Route de Saint Martory LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Venez retrouver Émilie à La Glissade pour cette soirée danse initiatique et yoga.
Soirée danse initiatique ouverte à toutes et tous.
Explorons notre intérieur grâce au corps.
Suivie d’un yoga nidra. .
Route de Saint Martory LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie emilienarayaniyoga@gmail.com
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English :
Join Émilie at La Glissade for an evening of dance initiation and yoga.
L’événement DANSE ET YOGA NIDRA Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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