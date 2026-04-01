DANSE ET YOGA NIDRA Route de Saint Martory Aurignac

Aurignac

DANSE ET YOGA NIDRA

Route de Saint Martory LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Venez retrouver Émilie à La Glissade pour cette soirée danse initiatique et yoga.

Soirée danse initiatique ouverte à toutes et tous.

Explorons notre intérieur grâce au corps.

Suivie d’un yoga nidra. .

Route de Saint Martory LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie emilienarayaniyoga@gmail.com

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English :

Join Émilie at La Glissade for an evening of dance initiation and yoga.

L’événement DANSE ET YOGA NIDRA Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE