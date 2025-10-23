Danse Étrange forme de vie Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie Le Havre

Danse Étrange forme de vie Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie Le Havre jeudi 23 octobre 2025.

Danse Étrange forme de vie

Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie 30 Rue des Briquetiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Étrange forme de vie est une plongée chorégraphique et sonore dans l’univers de l’histoire complexe du Fado et de ses rituels.

Les premiers fados portugais racontaient les histoires de vie de personnes issues de classes sociales modestes, vivant dans les quartiers populaires d’Alfama, de Mouraria et de Madragoa à Lisbonne. Les interprètes de ces fados, souvent des prostituées, se produisaient dans les tavernes animées de ces quartiers.

Le mot fado, dérivé du terme latin fatum , signifiant “destin” ou “destinée”, évoque pour moi une danse comme une traversée, un voyage vers l’inconnu, une exploration de ce destin et de cette attirance mystérieuse. Je souhaite m’immerger entièrement dans cette vibration, l’observer avec attention, la décortiquer, avant de lui céder pleinement la place dans mon corps. J’imagine la partition chorégraphique comme un reflet de cette quête, d’abord par la remise en question de mes propres influences urbaines, puis par la recherche de nouvelles qualités de mouvement, portées par cette musique et ses origines. Sur scène, je serai accompagnée des piliers fondamentaux de cette expression musicale: d’une part, une fadista, et d’autre part, une guitare portugaise. La voix de la chanteuse, Carolina Varela Ribeiro m’accompagnera dans cette exploration sensible. Elle incarnera toutes ces autres voix féminines qui ont marqué l’histoire du Fado, de Severa à Amália Rodrigues, ainsi que la tradition orale des poèmes. En tant que jeune fadista, elle interrogera cet héritage, son poids et sa pertinence aujourd’hui. Ce questionnement sera soutenu par la musique live de Marco Miranda, musicien, producteur et compositeur, qui associera ses compositions électroniques à la guitare portugaise. Ce travail sonore visera ainsi à interroger le chant et à provoquer des évolutions, des détours formels. Filipa Correia Lescuyer .

Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie 30 Rue des Briquetiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 23 00

English : Danse Étrange forme de vie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse Étrange forme de vie Le Havre a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie