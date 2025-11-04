Danse Exil Amiens

Danse Exil

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le point de départ de ce projet croisé entre les départements danse, formation musicale et théâtre du Conservatoire, repose sur des réflexions sur le thème de l’exil, en résonnance avec le film L’histoire de Souleymane (2024).

Les danseuses de l’ensemble chorégraphique du CRR (ECC), auront l’occasion de travailler autour de la pièce Partir du Chorégraphe Baptiste Le Cloarec.

Le point de départ de ce projet croisé entre les départements danse, formation musicale et théâtre du Conservatoire, repose sur des réflexions sur le thème de l’exil, en résonnance avec le film L’histoire de Souleymane (2024).

Les danseuses de l’ensemble chorégraphique du CRR (ECC), auront l’occasion de travailler autour de la pièce Partir du Chorégraphe Baptiste Le Cloarec. .

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

The starting point for this cross-disciplinary project between the Conservatoire’s dance, music training and theater departments, is based on reflections on the theme of exile, in resonance with the film L’histoire de Souleymane (2024).

Dancers from the CRR choreographic ensemble (ECC) will have the opportunity to work on the piece Partir by choreographer Baptiste Le Cloarec.

German :

Der Ausgangspunkt dieses Crossover-Projekts zwischen den Abteilungen Tanz, Musikausbildung und Theater des Konservatoriums beruht auf Überlegungen zum Thema Exil, die in Resonanz mit dem Film L’histoire de Souleymane (2024) stehen.

Die Tänzerinnen des choreografischen Ensembles des CRR (ECC) werden die Gelegenheit haben, rund um das Stück Partir des Choreografen Baptiste Le Cloarec zu arbeiten.

Italiano :

Il punto di partenza di questo progetto interdisciplinare tra i dipartimenti di danza, formazione musicale e teatro del Conservatorio è una riflessione sul tema dell’esilio, che risuona con il film L’histoire de Souleymane (2024).

I danzatori dell’ensemble coreografico del CRR (ECC) avranno l’opportunità di lavorare sul pezzo Partir del coreografo Baptiste Le Cloarec.

Espanol :

El punto de partida de este proyecto transversal entre los departamentos de danza, formación musical y teatro del Conservatorio es una reflexión sobre el tema del exilio, que resuena en la película L’histoire de Souleymane (2024).

Los bailarines del conjunto coreográfico del CRR (ECC) tendrán la oportunidad de trabajar sobre la pieza Partir del coreógrafo Baptiste Le Cloarec.

L’événement Danse Exil Amiens a été mis à jour le 2025-11-04 par OT D’AMIENS