Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban
Début : 2025-08-19
fin : 2025-08-22
2025-08-19
L’école de danse Birdy Dance vous invite à la 1ʳᵉ édition du Festival Plume en Scène, un événement artistique et culturel inédit à Montauban, ouvert à tous.
Rue du Général D’Amade Complexe Sportif Jacques Chirac Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 70 11 56 69 plumenscene.festiv@gmail.com
English : Dance Plume En Scène Festival
The Birdy Dance dance school invites you to the 1st edition of the Plume en Scène Festival, a unique artistic and cultural event in Montauban, open to all.
German :
Die Tanzschule Birdy Dance lädt Sie zur 1. Ausgabe des Festivals Plume en Scène ein, einem neuen Kunst- und Kulturereignis in Montauban, das für alle offen ist.
Italiano :
Birdy Dance vi invita alla prima edizione del Festival Plume en Scène, un nuovo evento artistico e culturale a Montauban, aperto a tutti.
Espanol : Danza Festival Plume En Scène
La escuela de danza Birdy Dance te invita a la 1ª edición del Festival Plume en Scène, un evento artístico y cultural único en Montauban, abierto a todos.
