Danse Flamenco Momentos Scène de l'Hôtel de Ville Sarreguemines mardi 18 novembre 2025.

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Début : Mardi Mardi 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 21:15:00

2025-11-18

Entourée de deux danseurs et de quatre musiciens, Valérie Ortiz crée douze tableaux uniques qui révèlent la poésie, l’élégance et l’intensité de cette création flamenca. L’alternance de solo, duo et trio permet une proposition musicale riche et rythmée.

Momentos n’hésite pas à bousculer les codes du flamenco traditionnel laissant la place à d’autres sonorités, notamment par la présence inattendue de l’accordéon ou encore par un extrait de Zarzuela avec castagnettes chorégraphié par Antonio Najarro, l’emblématique Directeur du Ballet National d’Espagne …

Fidèle à son goût pour les costumes, les lumières et la scénographie, Valérie Ortiz crée un « momento » qui saura séduire novices et aficionados du flamenco.

Billetterie en vente à l'Office de Tourisme Sarreguemines Confluences.

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

Surrounded by two dancers and four musicians, Valérie Ortiz creates twelve unique tableaux that reveal the poetry, elegance and intensity of this flamenco creation. Alternating solos, duets and trios create a rich, rhythmic musical proposition.

Momentos doesn’t hesitate to shake up the codes of traditional flamenco, leaving room for other sounds, notably the unexpected presence of the accordion or an excerpt from Zarzuela with castanets, choreographed by Antonio Najarro, the emblematic Director of the Spanish National Ballet…

True to her taste for costumes, lighting and set design, Valérie Ortiz creates a « momento » that will appeal to flamenco novices and aficionados alike.

Tickets on sale at Office de Tourisme Sarreguemines Confluences.

German :

Umgeben von zwei Tänzern und vier Musikern schafft Valérie Ortiz zwölf einzigartige Bilder, die die Poesie, die Eleganz und die Intensität dieser Flamenco-Kreation offenbaren. Der Wechsel von Solo, Duo und Trio ermöglicht einen reichen und rhythmischen musikalischen Vorschlag.

Momentos zögert nicht, die Codes des traditionellen Flamenco zu brechen und anderen Klängen Platz zu machen, insbesondere durch die unerwartete Präsenz des Akkordeons oder auch durch einen Auszug aus einer Zarzuela mit Kastagnetten, die von Antonio Najarro, dem emblematischen Direktor des Spanischen Nationalballetts, choreografiert wurde …

Valérie Ortiz bleibt ihrer Vorliebe für Kostüme, Licht und Bühnenbild treu und schafft einen « Momento », der sowohl Flamenco-Neulinge als auch Aficionados begeistern wird.

Eintrittskarten sind im Office de Tourisme Sarreguemines Confluences erhältlich.

Italiano :

Circondata da due ballerini e quattro musicisti, Valérie Ortiz crea dodici tableaux unici che rivelano la poesia, l’eleganza e l’intensità di questa creazione flamenca. L’alternanza di assoli, duetti e trii crea un’esperienza musicale ricca e ritmata.

Momentos non esita a scuotere i codici del flamenco tradizionale, lasciando spazio ad altre sonorità, in particolare alla presenza inaspettata della fisarmonica o a un estratto di Zarzuela con nacchere coreografato da Antonio Najarro, l’emblematico direttore del Balletto Nazionale Spagnolo…

Fedele al suo gusto per i costumi, le luci e la scenografia, Valérie Ortiz ha creato un « momento » che piacerà sia ai neofiti del flamenco che agli appassionati.

Biglietti in vendita presso l’Ufficio del Turismo delle Confluenze di Sarreguemines.

Espanol :

Rodeada por dos bailarines y cuatro músicos, Valérie Ortiz crea doce cuadros únicos que revelan la poesía, la elegancia y la intensidad de esta creación flamenca. La alternancia de solos, dúos y tríos crea una experiencia musical rica y rítmica.

Momentos no duda en sacudir los códigos del flamenco tradicional, dejando espacio a otros sonidos, destacando la presencia inesperada del acordeón o un extracto de Zarzuela con castañuelas coreografiado por Antonio Najarro, emblemático Director del Ballet Nacional de España…

Fiel a su gusto por el vestuario, la iluminación y la escenografía, Valérie Ortiz ha creado un « momento » que gustará tanto a los principiantes como a los aficionados al flamenco.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo de las Confluencias de Sarreguemines.

