DANSE FOLKLORIQUE TRADITIONNELLE ANGLAISE Olonzac

DANSE FOLKLORIQUE TRADITIONNELLE ANGLAISE Olonzac jeudi 2 octobre 2025.

DANSE FOLKLORIQUE TRADITIONNELLE ANGLAISE

Salle Georges Brassens 1er étage Olonzac Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23

Venez partager une soirée conviviale de danse folklorique traditionnelle anglaise ! Ouvert à toutes celles et ceux qui aiment danser, rire et passer un bon moment ensemble. Venez simplement participer et profiter. Les séances sont bilingues (français–anglais).

Atelier danses traditionnelles anglaises.

Facile, accessible à tous, vous découvrirez la musique entrainante et les différentes figures qui composent ces danses. Venez avec une tenue confortable, de quoi vous rehrydrater et votre sourire ! .

Salle Georges Brassens 1er étage Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 6 09 95 42 98 uybretcom@aol.com

English :

Come and share a convivial evening of traditional English folk dancing! Open to everyone who loves to dance, laugh and have a good time together. Just join in and enjoy. Sessions are bilingual (French?English).

German :

Erleben Sie einen geselligen Abend mit traditionellen englischen Volkstänzen! Offen für alle, die gerne tanzen, lachen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Kommen Sie einfach vorbei, um mitzumachen und zu genießen. Die Sitzungen sind zweisprachig (Englisch und Französisch).

Italiano :

Venite a godervi una serata di danze tradizionali inglesi! Aperto a tutti coloro che amano ballare, ridere e divertirsi insieme. Partecipate e divertitevi. Le sessioni sono bilingue (francese-inglese).

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada de baile folclórico tradicional inglés Abierto a cualquiera que le guste bailar, reír y pasar un buen rato juntos. Únete y disfruta. Las sesiones son bilingües (francés-inglés).

L’événement DANSE FOLKLORIQUE TRADITIONNELLE ANGLAISE Olonzac a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC