Danse Gesualdo Passione

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

Amala Dianor et Les Arts Florissants

Danse contemporaine et musique ancienne font décidément bon ménage. Le chef d’orchestre britannique Paul Agnew, grand spécialiste du répertoire baroque, et le chorégraphe Amala Dianor, passé maître dans l’hybridation des styles, s’associent avec un projet transdisciplinaire autour de la Passion du Christ, mise en musique par le compositeur napolitain Carlo Gesualdo. Au plateau, six chanteurs a capella des Arts Florissants s’associent à quatre danseurs pour donner corps à la musique de cet artiste avant-gardiste de la Renaissance italienne tombé dans l’oubli. À la croisée des techniques classiques, contemporaines et urbaines, la chorégraphie, organique et expressive, dialogue au présent avec cette partition du passé, ces Répons pour la Semaine Sainte qui suivent les étapes du Chemin de Croix. Et tandis que la danse déploie son réseau de vibrations fines en harmonie avec la spiritualité de son sujet, l’écriture polyphonique rend grâce aux tessitures vocales en présence.

Durée 1h15

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Danse Gesualdo Passione

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse Gesualdo Passione Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie