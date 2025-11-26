Danse Giselle(s) O’Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
O’Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 35 – 35 – 59 EUR
Début : Mercredi 2025-11-26 20:00:00
Giselle(s), créée en 1841, est un des ballets les plus emblématiques du répertoire romantique.
+33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
Giselle(s), created in 1841, is one of the most emblematic ballets in the Romantic repertoire.
German :
Giselle(s), das 1841 uraufgeführt wurde, ist eines der emblematischsten Ballette des romantischen Repertoires.
Italiano :
Giselle, creato nel 1841, è uno dei balletti più emblematici del repertorio romantico.
Espanol :
Giselle(s), creado en 1841, es uno de los ballets más emblemáticos del repertorio romántico.
