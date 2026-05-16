[Danse] Grand Bal Québécois Le Drakkar Dieppe
[Danse] Grand Bal Québécois Le Drakkar Dieppe samedi 13 juin 2026.
Dieppe
[Danse] Grand Bal Québécois
Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Grand Bal Québécois au Drakkar
Préparez-vous à une soirée festive aux couleurs du Québec avec ce grand bal québécois ouvert à toutes et tous !
Au rythme des violons, guitares et contrebasses, laissez-vous entraîner dans l’ambiance chaleureuse des danses traditionnelles québécoises. Et pas d’inquiétude si vous ne connaissez pas les pas un caller sera présent pour guider les danseurs tout au long de la soirée.
Une belle occasion de partager un moment convivial et de faire chauffer le parquet dans une ambiance pleine d’énergie et de bonne humeur ✨
Organisé par l’Acadie-Québec-Dieppe. .
Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 19 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Danse] Grand Bal Québécois
L’événement [Danse] Grand Bal Québécois Dieppe a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Carnaval] Dieppe 20 mai 2026
- [Visite guidée] Dieppe Sud à vélo Dieppe 20 mai 2026
- [Visite municipale en jardin] Chez Louisette, cour des Sœurs Le Pollet Dieppe 20 mai 2026
- [Atelier] La P’tite Conserverie chez Louisette Dieppe 21 mai 2026
- [Porte ouverte] Valorem Dieppe 22 mai 2026