[Danse] Grand Bal Québécois Le Drakkar Dieppe

Dieppe

[Danse] Grand Bal Québécois

Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Grand Bal Québécois au Drakkar

Préparez-vous à une soirée festive aux couleurs du Québec avec ce grand bal québécois ouvert à toutes et tous !

Au rythme des violons, guitares et contrebasses, laissez-vous entraîner dans l’ambiance chaleureuse des danses traditionnelles québécoises. Et pas d’inquiétude si vous ne connaissez pas les pas un caller sera présent pour guider les danseurs tout au long de la soirée.

Une belle occasion de partager un moment convivial et de faire chauffer le parquet dans une ambiance pleine d’énergie et de bonne humeur ✨

Organisé par l’Acadie-Québec-Dieppe. .

Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 19 02

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English : [Danse] Grand Bal Québécois

L’événement [Danse] Grand Bal Québécois Dieppe a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie