Danse Grand ballet de Kiev Palais des Congrès de la Culture Uzel

Palais des Congrès de la Culture Boulevard des Priteaux Uzel Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-27 20:30:00

2026-02-27

Grand Ballet de Kiev Carmen & Le Boléro

Un seul spectacle pour deux œuvres majeures qui se font écho.

Carmen Le ballet mythique, pure harmonie entre la grande danse classique et la danse de

caractère. Œuvre la plus jouée dans le monde, le destin de Carmen est intemporel. Femme solaire, elle se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour et le paiera de sa vie en affrontant la mort avec bravoure.

Le Boléro Un crescendo hypnotique, porté par une gestuelle d'une précision envoûtante. Je n’ai écrit qu’un seul chef d’œuvre disait Ravel et c’est Le Boléro. Son rythme obsédant et sa construction révolutionnaire en font une des œuvres les plus fascinantes du répertoire et

aujourd’hui encore une des plus populaires au monde.

Destinés à un large public, ces deux ballets émerveilleront les amateurs de danse classique et ceux qui souhaitent la découvrir.

Un spectacle pour toute la famille, magnifiquement interprété par le Grand Ballet de Kiev,

régulièrement programmé à Loudéac.

Durée 1 h 40, entracte inclus

Tarif A 20 € 24 € 27 € .

Palais des Congrès de la Culture Boulevard des Priteaux Uzel 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 65 50

