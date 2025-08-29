DANSE HIP-HOP « Dividus » Saint-Valery-en-Caux

DANSE HIP-HOP « Dividus » Saint-Valery-en-Caux mercredi 28 janvier 2026.

DANSE HIP-HOP « Dividus »

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Avec Dividus, Nacim Battou signe sa première pièce chorale et fait d’Ayaghma, fondée en 2017, un laboratoire où danseur.se.s sont des explorateur.rice.s de leur propre créativité.

Dividus se déroule dans un futur où le spectacle vivant n’existe plus. Le chorégraphe met en scène la rencontre, celle d’artistes d’horizons aussi divers que le cirque, le hip-hop, la danse contemporaine… et celle des corps qui, dans une danse extraordinairement puissante, expriment l’urgence et le besoin imminent de reconnexion au vivant.

Un pamphlet sensoriel sur la nécessité de la culture, de la présence ; une ode à la pulsion de vie !

A 20h00.

Durée 1H10

Tarifs B

8 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

English : DANSE HIP-HOP « Dividus »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DANSE HIP-HOP « Dividus » Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre