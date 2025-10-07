Danse Hip-Hop, est-ce bien sérieux ? Cie 6ème dimension Théâtre de l’Archipel Granville
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche
Début : 2025-10-07 20:30:00
fin : 2025-10-07 21:30:00
2025-10-07
Danse, tout public à partir de 6 ans.
Ce témoignage jubilatoire d’une pionnière de la culture hip-hop en France, vous offre une vision immersive de l’aventure d’un mouvement à la fois festif et engagé. Une performance vitaminée et décalée, interprétée par 5 danseurs au plateau, chacun spécialiste d’un style du hip-hop, pour un sourire contagieux et une bonne dose d’émotions garantie.
Beaucoup de peps et d’humour dans ce spectacle La Terrasse .
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
