Danse hip hop Le lendemain d’hier Neufchâteau

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Samedi 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07 19:50:00

2026-03-07

Explorer le concept du temps et de la mémoire.

Le temps — celui qui façonne nos souvenirs et nos émotions — s’écoule comme un flux continu, invisible mais omniprésent. Il trace les contours de notre identité, nous transformant au fil des instants.

La mémoire, quant à elle, recueille ces fragments du passé. Elle les ravive, les transforme parfois, influençant notre rapport au présent. Elle est ce pont fragile mais puissant entre ce qui a été et ce qui est. Un processus de métamorphose permanent.

Chaque moment vécu devient souvenir. Et ces souvenirs, à leur tour, influencent nos actions, nos gestes, nos émotions. C’est comme si chaque mouvement, chaque note de musique, chaque parole ou chaque image déposait une empreinte une trace sensible destinée à faire revivre ces instants enfouis.

Alors, comment les mouvements du danseur évoluent-ils au fil du temps ? Comment certains gestes, imprégnés d’expériences passées, deviennent-ils porteurs de mémoire ? Peut-on lire, dans la chorégraphie, les échos d’un souvenir, d’une émotion, d’un temps révolu ?

La Compagnie Tempor’Air est fondée par le chorégraphe Kévin BRIOT en septembre 2020. La compagnie axe son travail autour des questionnements liés à l’individu, l’identité, les expériences de vies de chacun ainsi que les différentes formes, du plus succinct au plus étendu.

Kévin Briot collabore avec des chorégraphes issus d’autres univers, notamment avec le projet Rêves d’Epinal du chorégraphe Jean-Claude Gallotta, en partenariat avec Scènes Vosges.Tout public

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

Explore the concept of time and memory.

Time that which shapes our memories and emotions flows like a continuous stream, invisible but omnipresent. It traces the contours of our identity, transforming us moment by moment.

Memory, for its part, collects these fragments of the past. It revives them, sometimes transforming them, influencing our relationship with the present. It is the fragile yet powerful bridge between what has been and what is. A permanent process of metamorphosis.

Each lived moment becomes a memory. And these memories, in turn, influence our actions, our gestures, our emotions. It’s as if every movement, every note of music, every word or image leaves an imprint? a sensitive trace destined to bring those buried moments back to life.

So how do a dancer’s movements evolve over time? How do certain gestures, imbued with past experiences, become bearers of memory? Can we read in the choreography the echoes of a memory, an emotion, a bygone era?

Compagnie Tempor?Air was founded by choreographer Kévin BRIOT in September 2020. The company’s work revolves around questions linked to the individual, identity and life experiences, as well as different forms, from the most succinct to the most extensive.

Kévin Briot collaborates with choreographers from other worlds, notably with the Rêves d?Epinal project by choreographer Jean-Claude Gallotta, in partnership with Scènes Vosges.

German :

Das Konzept von Zeit und Erinnerung erforschen.

Die Zeit die Zeit, die unsere Erinnerungen und Gefühle prägt fließt wie ein kontinuierlicher, unsichtbarer, aber allgegenwärtiger Strom. Sie zeichnet die Konturen unserer Identität nach und verwandelt uns mit jedem Augenblick.

Das Gedächtnis sammelt diese Fragmente der Vergangenheit. Sie lässt sie wieder aufleben, verändert sie manchmal und beeinflusst unsere Beziehung zur Gegenwart. Sie ist die zerbrechliche, aber mächtige Brücke zwischen dem, was war, und dem, was ist. Ein ständiger Prozess der Metamorphose.

Jeder erlebte Moment wird zur Erinnerung. Und diese Erinnerungen wiederum beeinflussen unsere Handlungen, Gesten und Emotionen. Es ist, als ob jede Bewegung, jede Musiknote, jedes Wort oder jedes Bild einen Abdruck hinterlässt? eine sensible Spur, die dazu bestimmt ist, diese verschütteten Momente wieder aufleben zu lassen.

Wie verändern sich also die Bewegungen eines Tänzers im Laufe der Zeit? Wie werden bestimmte Gesten, die von vergangenen Erfahrungen geprägt sind, zu Trägern der Erinnerung? Kann man in der Choreographie das Echo einer Erinnerung, einer Emotion, einer vergangenen Zeit lesen?

Die Compagnie Tempor?Air wurde im September 2020 von dem Choreografen Kévin BRIOT gegründet. Die Compagnie richtet ihre Arbeit auf Fragen rund um das Individuum, die Identität, die Lebenserfahrungen jedes Einzelnen sowie die verschiedenen Formen, von der knappsten bis zur umfangreichsten, aus.

Kévin Briot arbeitet mit Choreografen aus anderen Welten zusammen, insbesondere mit dem Projekt Rêves d’Epinal des Choreografen Jean-Claude Gallotta, in Partnerschaft mit Scènes Vosges.

Italiano :

Esplorare il concetto di tempo e memoria.

Il tempo ciò che dà forma ai nostri ricordi e alle nostre emozioni scorre come un flusso continuo, invisibile ma onnipresente. Traccia i contorni della nostra identità, trasformandoci momento per momento.

La memoria, da parte sua, raccoglie questi frammenti del passato. Li fa rivivere, a volte li trasforma, influenzando il nostro rapporto con il presente. È il ponte fragile ma potente tra ciò che è stato e ciò che è. Un processo permanente di metamorfosi.

Ogni momento diventa un ricordo. E questi ricordi, a loro volta, influenzano le nostre azioni, i nostri gesti, le nostre emozioni. È come se ogni movimento, ogni nota musicale, ogni parola o immagine lasciasse un’impronta, una traccia sensibile destinata a riportare in vita quei momenti sepolti.

Come si evolvono i movimenti di un danzatore nel tempo? Come fanno certi gesti, impregnati di esperienze passate, a diventare portatori di memoria? Possiamo leggere nella coreografia l’eco di un ricordo, di un’emozione, di un’epoca passata?

La Compagnie Tempor?Air è stata fondata dal coreografo Kévin BRIOT nel settembre 2020. Il lavoro della compagnia si concentra su questioni relative all’individuo, all’identità e alle esperienze di vita, nonché su forme diverse, dalle più succinte alle più estese.

Kévin Briot collabora con coreografi di altri mondi, in particolare con il progetto Rêves d’Epinal del coreografo Jean-Claude Gallotta, in collaborazione con Scènes Vosges.

Espanol :

Explorar el concepto de tiempo y memoria.

El tiempo, lo que da forma a nuestros recuerdos y emociones, fluye como una corriente continua, invisible pero omnipresente. Traza los contornos de nuestra identidad, transformándonos momento a momento.

La memoria, por su parte, recoge esos fragmentos del pasado. Los revive, a veces los transforma, influyendo en nuestra relación con el presente. Es el puente frágil pero poderoso entre lo que fue y lo que es. Un proceso permanente de metamorfosis.

Cada momento que vivimos se convierte en un recuerdo. Y estos recuerdos, a su vez, influyen en nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras emociones. Es como si cada movimiento, cada nota musical, cada palabra o imagen dejara una huella, un rastro sensible destinado a resucitar esos momentos enterrados.

¿Cómo evolucionan los movimientos de un bailarín a lo largo del tiempo? ¿Cómo ciertos gestos, impregnados de experiencias pasadas, se convierten en portadores de memoria? ¿Podemos leer en la coreografía los ecos de un recuerdo, de una emoción, de una época pasada?

La Compagnie Tempor?Air fue fundada por el coreógrafo Kévin BRIOT en septiembre de 2020. El trabajo de la compañía se centra en cuestiones relacionadas con el individuo, la identidad y las experiencias vitales, así como en diferentes formas, desde las más sucintas a las más extensas.

Kévin Briot colabora con coreógrafos de otros mundos, en particular con el proyecto Rêves d’Epinal del coreógrafo Jean-Claude Gallotta, en asociación con Scènes Vosges.

